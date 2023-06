O altar-palco no Parque Eduardo VII, em Lisboa, que vai receber três dos eventos da Jornada Mundial da Juventude, custa cerca de 450 mil euros, verba suportada pela Fundação JMJ Lisboa 2023, com o apoio de uma entidade privada, que quer manter-se anónima.



A estrutura, com 40 metros de largura e 24 de altura, ocupando uma área total de 430 metros, já começou a ser montada no alto do Parque Eduardo VII, entre as colunas, e deverá ficar concluída dentro de um mês.









