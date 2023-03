As autarquias das cidades do Interior estão sem habitação social disponível para o aumento de pedidos de ajuda das famílias, que pioraram o nível de pobreza nos últimos anos.



Na Guarda, por exemplo, a situação é dramática para muitas pessoas. Há um ano que Nuno Alves, de 37 anos, e Marta Monteiro, de 25, vivem com a filha menor numa habitação com uma divisão sem casa de banho em Vila Garcia.









