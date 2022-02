Produtores de leite com "prejuízos incomportáveis" reclamam apoios

Os produtores de leite vivem um "momento muito difícil", com "prejuízos incomportáveis", face ao aumento dos custos de produção, situação que pode ainda ser agravada pela seca, apontou a Fenalac, pedindo apoios para o setor.

"A produção de leite vive um momento muito difícil devido ao aumento sem precedentes do preço dos fatores de produção, nomeadamente dos combustíveis, dos alimentos para animais e dos fertilizantes. A transmissão de preço ao longo da cadeia de valor tem sido praticamente nula, pelo que a fileira leiteira tem acumulado prejuízos incomportáveis", apontou, em comunicado, a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (Fenalac).

Esta federação lamentou que, perante a atual conjuntura, a tutela tenha adotado algumas decisões "muito penalizadoras", como a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agro Industriais (ENEAPAI 2030), "baseada em cálculos e erros técnicos grosseiros".

A Fenalac encarou com "espanto" a publicação da portaria que regula esta estratégia no final da legislatura, sem ter em conta as considerações das organizações agrícolas.

Assim, as cooperativas de produtores de leite vão requerer a "suspensão" imediata deste diploma.

"Os produtores de leite são gestores ativos da paisagem e do território e, como tal, têm sempre que ser parceiros. Necessitamos de propostas de trabalho equilibradas e não de visões radicais e economicamente insustentáveis", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente da Fenalac, Idalino Leão.

A seca pode também agravar a situação do setor, levando a um aumento das despesas, uma vez que os produtores vão ter que comprar mais alimentos para os animais.

Os produtores pedem assim a adoção de um conjunto de medidas para mitigar estes impactos, como a isenção temporária de pagamentos à Segurança Social, atualização da ajuda ao gasóleo agrícola, apoio à compra de alimentos para animais ou a reformulação da ajuda à eletricidade verde.