Produtores de leite lamentam redução de preço do produto

Associação portuguesa fez apelo as produtores e outras organizações agrícolas reflexão e ação de luta.

Por Lusa | 07:57

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (APROLEP) lamentou esta quarta-feira a redução em um cêntimo por litro de leite e apelou a todas os produtores, cooperativas e outras organizações agrícolas para uma reflexão e ação de luta.

Em comunicado, a APROLEP diz que os produtores de leite que fornecem as cooperativas associadas na Lactogal "foram surpreendidos com o anúncio da baixa de um cêntimo por litro de leite" a partir de quarta-feira, "sem aviso ou justificação anunciada" e "em contraciclo com o mercado europeu".

Sublinha que nos últimos dez anos o preço médio português esteve quase sempre abaixo do preço médio da Europa - depois de vários meses de 2017 com o pior preço entre os 28 países europeus - e que esta descida representa "uma completa desorientação e falta de estratégia".