Professor inicia greve de fome em Viana do Castelo

Luís Souto, professor na Escola Secundária Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, inicia esta quarta-feira à 00h00 uma greve de fome para chamar à atenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, para os problemas dos professores."[António Costa] Apresenta propostas negociais que não fazem sentido nenhum", disse o professor em declarações à. "Temos a sensação muito clara que o Governo não quer saber, acham que os professores estão cansados, mas não estamos, vamos continuar a fazer aquilo que é possível no limite das nossas forças", acrescentou.