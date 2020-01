Professora acusada de revelar exame do 12.º ano nega acusação em tribunal

A ex-presidente da Associação de Professores de Português, Edviges Ferreira, negou esta quinta-feira em tribunal ter revelado os conteúdos do exame de português do 12.º ano, realizado a 19 de junho de 2017.Afastada do ensino pelo Ministério da Educação devido a este processo, a docente admitiu estar "muito arrependida" de ter assinado uma declaração a garantir que não dava explicações a alunos mas assegurou que nada revelou sobre a prova e que foi alvo de perseguição do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), entidade que elabora a prova.Edviges Ferreira está acusada dos crimes de abuso de poder e violação de segredo por funcionário, depois de uma aluna ter partilhado um áudio no whatsapp antes do exame em que revelava que iria sair na prova poesia de Alberto Caeiro é uma composição sobre a memória, o que acabou por suceder.O MP defende que foi a docente que revelou os conteúdos a uma explicanda que conhecia a aluna que colocou o áudio.