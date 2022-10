Uma professora de 52 anos, residente em Fátima, foi acusada pelo Ministério Público e vai ser julgada por dois crimes de maus-tratos, praticados na sala de aula e de que foram vítimas dois alunos de sete anos, em março de 2021, na Escola Básica do 1º ciclo do Pilado, na Marinha Grande.



Segundo a acusação, os dois menores foram “agarrados com força por um braço” e retirados da sala pela professora, porque “não se encontravam atentos”.









