Os professores no ativo com mais de 50 anos representam já mais de metade do total, tendo a percentagem duplicado na última década, revelam novos dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).Segundo o ‘Perfil do Docente 2019/2020’, no 3º Ciclo e no Ensino Secundário, 53,8% dos que estão a lecionar já ultrapassaram esta idade, valor que em 2009/2010 se ficava pelos 23,1%.