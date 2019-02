Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores em guerra na rua e no Parlamento

Sindicatos denunciam “má-fé” e vão recorrer aos partidos políticos.

Por Rogério Chambel | 09:06

O Ministério da Educação convocou os sindicatos de professores para uma reunião no dia 4 de março, mas o primeiro-ministro, António Costa, já antecipou o resultado, sublinhando que o Governo voltará a aprovar o decreto que recupera 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo de serviço congelado aos professores, se falharem as negociações.



"Urge aprovar" o decreto, pois caso isso já tivesse acontecido, estaria a "permitir maiores progressões na carreira" aos professores, disse António Costa.



Os sindicatos, que continuam a pedir 9 anos, 4 meses e dois dias, dizem "sentir que não vale a pena negociar" e anunciaram uma manifestação nacional para 23 de março, em Lisboa.



Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, adiantou que os sindicatos vão pedir aos partidos políticos que avancem "através de uma lei da República para que se acabe com este problema para não prejudicar o terceiro período".



Mário Nogueira lembrou que há uma maioria na Assembleia da República favorável à recuperação de todo o tempo de serviço.



Por seu turno, Rui Rio, presidente do PSD, acusou o Governo de "não cumprir" o que foi aprovado pelo Parlamento.



Do lado do CDS/PP, Assunção Cristas acusou o Governo de "andar a fintar" os professores, mas não se comprometeu quanto a um entendimento com a esquerda.