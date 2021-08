Professores, funcionários, alunos do 3º ciclo e secundário serão testados no arranque do ano letivo

A Direção Geral de Saúde emitiu esta quinta-feira um comunicado a informar que todos os alunos, docentes e não docentes do 3º. ciclo do ensino básico e do ensino secundário serão testados no regresso às aulas "independentemente do seu estado vacinal".



A testagem será realizada por fases, tal como ocorreu no ano passado, nos seguintes dias:





– Pessoal Docente e Não Docente – 06 a 17 de setembro– Alunos do ensino secundário – 20 de setembro a 01 de outubro– Alunos do 3.º ciclo – 04 a 15 de outubro.A DGS e o Ministério da Educação indicam ainda que a realização de testes rápidos de antigénio para o ano letivo 2021/2022 se justifica para que seja possível proteger "a Saúde Pública na comunidade escolar".Esta medida não compromete a realização futura de mais testes para "investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar".