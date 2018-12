Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores na rua pressionam Costa

Apreciação dos deputados viabiliza progressão das carreiras segundo modelo adotado na Madeira.

Por João Saramago | 01:30

Os professores voltam à rua na próxima quinta-feira para contestarem em frente à Presidência do Conselho de Ministros a solução do Governo para a contagem de tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira.



Em Conselho de Ministros deverá ser reapreciado o decreto-lei que prevê o tempo de serviço de dois anos, nove meses e 18 dias. Tempo insuficiente para os sindicatos, que reclamam nove anos, quatro meses e dois dias.



Aprovado o diploma, que recebeu os pareceres negativos dos parlamentos da Madeira e dos Açores, cabe ao Presidente da República promulgá-lo ou não.



"Se o Presidente não promulgar, o documento é devolvido ao Governo que terá de reiniciar as negociações com os parceiros sociais", explicou a deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa. Caso Marcelo promulgue, o BE e o PCP manifestaram já a intenção de chamar o diploma ao Parlamento para apreciação.



A deputada do PCP, Ana Mesquita, explicou ao CM que a proposta de alteração dos comunistas será "no sentido de ser aprovado o que já foi decidido na Madeira, de recuperar todo o tempo", ou seja, os nove anos, quatro meses e dois dias.



Ana Mesquita acusa o Governo de "má fé se alegar falta de capacidade financeira com recurso à lei-travão".



"Há a reserva orçamental para cumprir o que está inscrito no Orçamento e que será pago faseado", disse.



"Chantagem do ‘ou isto ou nada’ não é nova"

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, disse esta segunda-feira ao CM que "a chantagem do ‘ou isto ou nada’ proveniente de fontes anónimas do Governo não é nova".



O dirigente lembrou que "o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em junho passado, chegou a levar essa chantagem para a mesa das negociações".



Mário Nogueira rejeita que, inviabilizado o decreto-lei do Governo, os professores fiquem sem qualquer acréscimo no salário da progressão na carreira.



"O pagamento será faseado e no próximo ano estimamos que seja inferior a 40 milhões de euros. Numa verba desta dimensão, não pode ser aplicada a lei-travão", defendeu Mário Nogueira, que lamentou que o primeiro-ministro, António Costa, tenha afirmado "que não voltaria a negociar essa matéria com os professores".



Emails para António Costa negociar

A Fenprof divulgou aos professores o endereço eletrónico oficial do Gabinete do primeiro-ministro, António Costa, para o envio de emails em que reclamam negociações.



Carreira congelada mais de nove anos

As carreiras dos professores estiveram congeladas de 30 de agosto de 2005 a 31 de dezembro de 2007, e de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2017.



FNE pede respeito pelo Parlamento

A dirigente da Federação Nacional de Educação, Lucinda Dâmaso, reclama do Governo "respeito pela Assembleia da República que votou definindo com clareza que o Governo tem de negociar o prazo e o modo da recuperação integral do tempo".



PORMENORES

Madeira já decidiu

O Governo Regional da Madeira, com o acordo do PS, decidiu recuperar todo o tempo de serviço prestado pelos docentes nos períodos de congelamento.



Açores prepara medida

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, anunciou a abertura de negociações com os sindicatos dos docentes para a recuperação integral, de forma faseada, em seis anos, do tempo congelado.