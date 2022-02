Os professores querem o fim das quotas na avaliação de desempenho da profissão. Cada escola não pode exceder 5% de docentes com nota Excelente (o máximo) e 20% com Muito Bom (a segunda classificação mais elevada).Há casos em que professores com nota próxima do máximo (10) não conseguem obter Muito Bom ou Excelente, o que permitiria avançar para o patamar seguinte da carreira (há 10 escalões) e bonificar seis meses (no caso de obter Muito Bom) ou um ano (se a nota for Excelente) no escalão seguinte.