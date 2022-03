Até 3 de abril, é completamente proibida a circulação de carne fresca de aves, a venda de galinhas e frangos e até de ovos caseiros em todas as feiras das 21 freguesias de Vila do Conde, bem como nos concelhos vizinhos da Trofa, Maia, Matosinhos e Póvoa de Varzim.A medida foi tomada pela autarquia vila-condense, após ter sido detetado um foco de gripe das aves numa exploração caseira de Gião, na semana passada. Nesta freguesia, as aves têm de estar confinadas nas capoeiras e um parque onde habitam aves selvagens foi encerrado.