Projeto inovador de combate a incêndios arranca em 2022 no Parque das Serras do Porto

O Parque das Serras do Porto será em 2022 palco de um projeto inovador de vigilância de incêndios em Portugal, que não só detetará incêndios como antecipa a sua evolução permitindo um combate mais proativo, foi anunciado esta segunda-feira.

Composto por seis serras - Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e Banjas, abrangendo território dos municípios de Gondomar, Paredes e Valongo, na Área Metropolitana do Porto (AMP), tem uma extensão de quase 6 mil hectares, e vai receber as primeiras três de sete sistemas de vigilância que serão instaladas ao abrigo do projeto rePLANT.

Trata-se projeto tecnológico inédito que junta empresas e universidades para a valorização e defesa da floresta. Este projeto mobilizador liderado pela Navigator Forest Portugal com coordenação técnico-científica do CoLAB ForestWISE, foi iniciado em julho de 2020, engloba 20 entidades e irá trazer novas tecnologias para desenvolver e tornar mais segura a floresta portuguesa, num investimento de cerca de seis milhões de euros, lê-se no comunicado.