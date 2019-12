Projetos para jovens e idosos conquistam Prémios Santander de Voluntariado Universitário

Três projetos foram premiados com os Prémios Santander de Voluntariado Universitário.O projeto 'Comunidade por uma Vida Saudável', do Instituto Politécnico de Setúbal, combate o isolamento social de idosos em bairros carenciados de Setúbal, através da prática de atividade física.Já o 'Gerações Unidas', da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, combate o isolamento de idosos de Vila Real através de visitas domiciliárias.O projeto da Universidade do Porto, 'Escolas de Superpoderes', aposta em aulas de diferentes talentos (culinária, futebol, remo, etc.) a crianças e jovens em risco de escolas, bairros sociais, prisões juvenis ou centros de acolhimento.Cada projeto vencedor foi premiado com 4 mil euros.Foram ainda distinguidos projetos da Universidade Católica de Braga, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto (dois), Instituto Politécnico do Porto, Instituto Politécnico de Portalegre e Universidade de Coimbra.