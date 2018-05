Proteção Civil realiza quatro workshops temáticos sobre incêndios rurais

Sessões decorrem entre 8 e 11 maio, em Mangualde, e de 14 a 17 de maio na sede da ANPC, em Carnaxide.

11.05.18

Quatro workshops temáticos sobre Análise de Incêndios Rurais estão a ser realizados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em colaboração com a Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema Gestão Integrada de Fogos Rurais.



Estes workshops têm cerca de 50 participantes, entre os quais peritos espanhóis e elementos da estrutura operacional da ANPC, do Comando dos Corpos de Bombeiros, da FEB, do GIPS-GNR, do ICNF, da AFOCELCA e da Direção Nacional de Planeamento de Emergência da ANPC.

As sessões decorrem, entre 8 e 11 maio, em Mangualde e, entre 14 e 17 de maio, na sede da ANPC, em Carnaxide.

Os quatro workshops inserem-se no âmbito do programa de troca de peritos do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, ao abrigo do qual estão em Portugal três peritos espanhóis (um da área da meteorologia e comportamento de incêndios e dois da área da prevenção) para uma missão de partilha de conhecimentos e experiências que durará três semanas, entre 30 de abril e 18 de maio.

Esta iniciativa enquadra-se no objetivo elencado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 157- A/2017, de 27 de outubro, de qualificação e de capacitação dos agentes de proteção civil integrados no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.