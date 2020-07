Provas nacionais arrancam com exame de português

Mais de 151 mil estudantes do secundário começam esta segunda-feira a fazer as provas nacionais de acesso ao ensino superior, exames que este ano vão ser condicionados com uma série de constrangimentos motivados pela pandemia da Covid-19.













De forma a minimizar desigualdades provocadas pelo ensino à distância, cada exame terá um grupo de perguntas de resposta obrigatórias e outro em que apenas contam para a nota as melhores respostas. O exame de português é o primeiro a realizar-se esta segunda-feira, às 09h30. Estão inscritos para esta prova cerca de 42 mil alunos que vão assim regressam à sala de aula para demonstrarem os conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo que foi abruptamente interrompido em março. De acordo com as diretrizes do ministério da Educação, cada sala de aula apenas pode albergar 16 estudantes, de forma a que seja garantido o distanciamento social - um problema para quem tencionava copiar pelo colega do lado.De forma a minimizar desigualdades provocadas pelo ensino à distância, cada exame terá um grupo de perguntas de resposta obrigatórias e outro em que apenas contam para a nota as melhores respostas.