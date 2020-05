Psicóloga sobre uso de máscara: "Distância não impedirá relacionamentos"

Se os hábitos e os comportamentos se alteram, o Homem também. A psicóloga Vera de Melo explica de que forma o uso de uma máscara influencia a comunicação e as relações interpessoais.- O Mundo visto com máscara é diferente e, consequentemente, a forma como nos relacionamos com os outros será também diferente. O problema da máscara é que não vem sozinha: traz consigo as luvas, as viseiras protetoras, o álcool-gel, agudizando o desconforto e afetando aquilo que era a nossa ‘normalidade’. Filtram a perceção que temos do presente fazendo-nos questionar como será o futuro. E se há quem se adapte facilmente a esta nova realidade, para a maioria pode ser algo complexo.- As palavras transmitem as nossas ideias, as expressões faciais, acompanhadas dos gestos e das posturas, transmitem emoções. Desde tenra idade desenvolvemos o hábito de avaliar as expressões faciais e as utilizar como guia para o processo de comunicação. O desafio - que certamente será superado - será conseguir verificar a congruência da informação através de outros mecanismos que não as expressões faciais.- Sem proximidade física teremos de encontrar novas formas de expressar os sentimentos. A empatia vai ajudar, será a competência do futuro. Mas não será a máscara nem o distanciamento social que impedirá os relacionamentos. O ser humano é que cria barreiras à vida, não é a vida que cria barreiras ao ser humano.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24