PSP alerta para constrangimentos no trânsito em Lisboa esta sexta-feira devido ao SL Benfica-FC Porto

A PSP informou, esta quinta-feira, em comunicado, que vão existir constrangimentos rodoviários relacionados com o jogo entre o Benfica e o FC Porto, que se realiza esta sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. A autoridade informa que se trata de um jogo de "risco elevado" e que se esperam cerca de 62 mil pessoas no estádio."O constrangimento de trânsito entre as 15h00 às 18h30 e após o jogo no percurso de retorno, entre as 20h00 e as 21h00" está previsto na avenida Condes de Carnide, todas as restantes artérias que confluem a estas, e na avenida Machado dos Santos.Em comunicado, a PSP lembrou ainda que é crime a distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares, a prática de dano em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público, a participação em rixa na deslocação para ou do espetáculo desportivo, a entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição e agressões provocadas individualmente ou em grupo.A PSP aconselha os adeptos a deslocarem-se para o Estádio da Luz em transportes públicos, chegarem com antecedência, dada a elevada afluência ao estádio e a necessidade de realização dos necessários procedimentos de segurança e a evitar portar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo.