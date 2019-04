Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP junta-se à febre da série 'Guerra dos Tronos'

A mensagem em jeito de comunicado é assinada por Night King.

16:53

Nem a PSP parece ter escapado à febre da série 'Guerra dos Tronos'. Numa publicação feita no Facebook, a polícia diz "solicitar a urgente criminalização de spoilers e consequente detenção de quem o fizer".



A mensagem em jeito de comunicado é assinada por Night King e os fãs mostraram-se satisfeitos com a iniciativa da PSP.



A oitava e última temporada da série vencedora de 47 Emmys, prémios norte-americanos de televisão estreou esta segunda-feira em Portugal.



A emissão do primeiro episódio, no total de seis (cada um custou 13 milhões de euros), aconteceu em simultâneo com os EUA.



Criada por David Benioff e D. B. Weiss, com base na coleção de livros ‘A Song of Ice and Fire’, de George R. R. Martin, ‘Guerra dos Tronos’ terá vários finais, de modo a evitar fugas de informação.