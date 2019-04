Não teve tempo de rever todas as temporadas? Conheça o "curto" resumo de cada temporada.

16:55

Ansioso pela madrugada de segunda-feira para finalmente descobrir o que o destino reserva às suas personagens favoritas de Guerra dos Tronos?



O entusiasmo é tanto que comprou enfeites para o trono de lá de casa se parecer mais com o Trono de Ferro? Está a ferver debaixo de um manto de um dos membros da Patrulha do Norte? Não vai ter tempo para rever todas as temporadas, mas há coisas de que já se esqueceu? Este artigo é para si, segundo avança a Sábado.