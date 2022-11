PSP nega "brutalidade policial" na detenção de ativistas que ocupavam faculdade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) garantiu que "apenas foi utilizada a força estritamente necessária" para deter esta sexta-feira quatro ativistas climáticos que desde segunda-feira ocupavam a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Num comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP sublinhou que a detenção dos ativistas, "por desobediência à ordem de dispersão", "foi objeto de amplas filmagens por parte dos visados".

A porta-voz do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!", Alice Gato, tinha dito à Lusa ter ficado "desiludida com os órgãos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa por terem utilizado brutalidade policial" com os quatro ativistas detidos.