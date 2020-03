PSP tem 60 polícias com suspeita de coronavírus mas sem casos positivos

A PSP já sinalizou, até esta quarta-feira, cerca de "seis dezenas dos seus profissionais, por todo o território nacional e sem especial concentração em nenhuma região em particular", por suspeitas de Covid-19 e para vigilância/quarentena. "Não há registo, até à presente data, de resultados positivos de contágio", assegura a direção nacional da PSP.

"Até ao início desta semana foram distribuídos aos Polícias 15 000 kits individuais de proteção, compostos por máscara e luvas cirúrgicas e instruções de utilização e profusamente disponibilizada solução desinfetante. Durante a presente semana prevê-se a distribuição de 10 000 kits adicionais, bem como 5 000 óculos cirúrgicos", adianta a PSP. A chefia daquela Polícia afirma que "adicionalmente, e em estreita articulação com o Ministério da Administração Interna, encontra-se a ser organizada a aquisição de equipamentos adicionais para fazer face às eventuais necessidades, em função da evolução da situação epidemiológica."

Hoje mesmo foram difundidas "diretivas operacionais, concretizando o procedimento operacional a observar pelos Polícias perante os cenários (potencialmente) colocados no contexto da presente situação". "Pretende-se que os Polícias tenham pleno conhecimento do procedimento operacional a concretizar principalmente nas situações em que tenham de lidar com cidadãos que se saiba ou haja fortes suspeitas de se encontrarem contaminados e, adicionalmente, em que situações deverão obrigatoriamente utilizar equipamento de proteção", afirma a PSP.

Tal como o CM noticiou terça-feira, o gozo de férias encontra-se suspenso, "assegurando que a PSP dispõe de todos os seus profissionais e capacidade operacional máxima". Já mesma forma, os Polícias em pré-aposentação "encontram-se alertados para a possibilidade de serem chamados para a prestação de serviço efetivo, em caso de necessidade". Foi ainda reorganizado o trabalho por turnos, para que estes não se contactem, "visando minimizar o risco de contágio cruzado e de cadeias de contágio".