“Quando abraçámos o nosso filho foi mágico”: o reencontro emocionante de menino com pais que venceram o coronavírus

"Ele só perguntava onde estávamos. Dizíamos que estávamos no hospital a ajudar os médicos a tratar dos doentes". Foi com voz embargada e com lágrimas a cair que Ricardo Soares, 28 anos, recordou as últimas cinco semanas que, junto com a mulher, passou longe do filho de três anos.

A Covid-19 bateu à porta deste casal de Vizela e infetou também os pais de ambos. A primeira a saber foi Vânia Mendes, 24 anos, a 3 de abril. Ficou isolada na sala da casa onde vivem, enquanto Ricardo continuava a tomar conta do pequeno Salvador. Uma semana depois, mais uma má notícia - também ele estava infetado. "Com os meus pais e sogros doentes, a dificuldade era com quem deixar o menino. Ficou com a minha cunhada", disse Ricardo ao Correio da Manhã.

Ver Salvador só por videochamada gerava um misto de sentimentos. "Era difícil vê-lo e não poder estar com ele", lembrou Vânia. Mais de um mês depois, o dia do reencontro foi registado num vídeo que se tornou viral. A ideia foi do fotógrafo que ia registar o casamento do casal - adiado devido à pandemia. "Quando abraçámos o nosso filho foi mágico".



Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24