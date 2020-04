Quarta vítima mortal do coronavírus no Algarve morava fora da região

A delegada de saúde regional do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, confirmou esta sexta-feira que há uma quarta vítima mortal registada na região. É uma idosa que residia na zona de Lisboa e Vale do Tejo, mas que estava internada no Hospital de Portimão.

Durante o dia de sexta-feira foram confirmados 21 casos positivos de Covid-19 em utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no concelho de Loulé, e obrigou à retirada de 33 idosos, cujos resultados deram negativo, para uma unidade hoteleira em Vilamoura, onde vão ficar em isolamento. Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, garantiu que "nenhum dos casos positivos inspira cuidados".

O Algarve tem 179 pessoas infetadas, sendo que uma dezena está nos Cuidados Intensivos.