Quedas de árvores, inundações e obstruções de vias: Tempestade ‘Bárbara’ coloca País em alerta

Até às 20h00 desta segunda-feira, a Proteção Civil registou 391 ocorrências relacionadas com o mau tempo associado à passagem da tempestade ‘Bárbara’ por Portugal continental.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para segunda-feira prevê-se um agravamento significativo das condições meteorológicas.

Esta terça-feira, a maioria das ocorrências foi registada durante a tarde em Lisboa, Guarda, Coimbra e Aveiro, e estiveram relacionadas com "quedas de árvores e estruturas, inundações, obstruções e limpeza de vias", explicou ao CM fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Também em Vila Real, Vila Nova de Gaia e Loures se verificaram incidentes. Não há registo de feridos. "Houve apenas alguns danos materiais sem grande relevo, como toldos ou andaimes", garantiu a Proteção Civil.

As previsões meteorológicas para esta segunda-feira apontam para um aumento da precipitação e do vento a partir 09h00, com um agravamento significativo entre as 12h00 e as 19h00. A Proteção Civil vai manter em estado de alerta especial laranja, até às 23h59 desta quarta-feira, oito distritos. Já o IPMA colocou cinco (Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal e Portalegre) sob aviso vermelho por causa da chuva.



Pormenores

Oito em alerta laranja

Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Porto são os oito distritos que a Proteção Civil colocou em alerta laranja (o segundo mais grave da escala), entre as 00h00 desta terça-feira e as 23h59 desta quarta-feira.



Aviso por mensagem

A Proteção Civil enviou esta segunda-feira à tarde, por telemóvel, mensagens escritas para a população dos distritos em alerta laranja. "Risco de inundações. Fique atento. Siga recomendações."



Previsão para hoje

O IPMA prevê para esta terça-feira chuva forte, vento com rajadas até 100 quilómetros/hora em todo o País (poderão atingir os 130 quilómetros/hora nas terras altas) e agitação marítima, com ondas de 4,5 metros no Sul e Oeste.