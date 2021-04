Questionário da EMEL inclui várias opções de género para combater desigualdades

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) está a fazer um inquérito aos hábitos de mobilidade e para tal pergunta aos utilizadores qual o género: as opções são Homem Cisgénero, Mulher Cisgénero, Homem Transgénero, Mulher Transgénero e Outros. É explicado que “cisgénero é quando o sexo atribuído à nascença coincide com a identidade de género”. O questionário termina convidando as mulheres, “utilizadoras e não utilizadoras de bicicletas”, para uma entrevista online, tendo como prémio dois passes mensais GIRA.



Ao CM, a EMEL explica que “a decisão de desagregar as opções de resposta, além das opções clássicas Homem/Mulher (...), visa a promoção de recolha de dados mais finos que permitam identificar eventuais fatores de desigualdade no acesso e uso dos diferentes modos de transporte e analisar perceções, dificuldades e receios na sua utilização”. O questionário teve apreciação favorável da Comissão para a Igualdade de Género.