Quilos de pão, legumes e fruta no lixo. Vídeo denuncia desperdício de alimentos em supermercado do Pingo Doce

O desperdício de alimentos é um tópico que tem vindo a dominar as redes sociais nos últimos dias, depois de Hugo Breda e João Relógio, da produtora Swag On, terem publicado nas suas contas de Instagram um vídeo que denuncia a colocação de produtos alimentares da marca Pingo Doce no lixo. A dupla mostra inclusivé alimentos embalados cuja data de validade ainda não tinha expirado e em bom estado de conservação, e que alegadamente teriam sido depositados num caixote do lixo de uma das lojas da cadeia em Lisboa. A situação está a gerar uma enorme onda de revolta na Internet.Na publicação, Hugo Breda explica que tudo começou quando foi confrontado com o testemunho de uma amiga que lhe disse que viu uma pessoa "mergulhar" dentro de um caixote do lixo de um dos supermercados Pingo Doce e retirar uma "enorme quantidade de comida".Por curiosidade, o DJ decidiu testemunhar a situação com os próprios olhos e, juntamente com o amigo João Relógio, dirigiu-se ao local da loja, cuja morada nunca foi revelada. Recolheram vários alimentos, frescos e embalados, que segundo os mesmos, lhes serviu para "realizar várias refeições"."Todo o conteúdo desta mesa estava literalmente no lixo. E não trouxemos tudo o que lá estava", explica Hugo enquanto mostra as imagens impressionantes de aquilo que alegadamente terá recolhido do caixote do lixo: cerca de quarenta quilos de pão, vários tipos de legumes, fruta, sumos e tantos outros alimentos biológicos.Horas mais tarde, Hugo e João decidiram 'rondar' outros supermercados de várias cadeias em Lisboa, onde se aperceberam que aquela situação não era única. "Fomos fazer uma ronda e percebemos que muitos sítios têm os seus caixotes de lixo trancados ou em garagens onde não é fácil de aceder", conta.A dupla, que trabalha na área de organização de eventos (uma das mais afetadas pela pandemia da Covid-19), decidiu expor a situação pelo "desrespeito" que considera ser para com as pessoas que passam dificuldades, principalmente numa altura difícil como a que o País atravessa. O vídeo já conta com mais de um milhão de visualizações e as partilhas entre os internautas multiplicam-se de dia para dia.Contactada pelo, fonte oficial da grupo Jerónimo Martins garantiu que a situação, "que constitui um incumprimento das regras estabelecidas na Companhia" já está a ser averiguada internamente. "O combate ao desperdício alimentar é, para o Pingo Doce, uma missão e um compromisso sério", garante a empresa de retalho.Em comunicado, fonte do grupo empresarial reforça ainda a ideia de que "quando os alimentos estão aptos para serem consumidos, mas não para venda" são doados a "instituições que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade nas comunidades próximas das lojas", pelo que o estalar desta polémica terá apanhado a empresa "completamente de surpresa".

Quanto aos chamados legumes "feios", mas com o mesmo perfil nutricional dos outros e aptos ao consumo, "são comprados pelo Pingo Doce à produção e incorporados nas sopas feitas nas nossas cozinhas centrais, ou transformados em legumes prontos a utilizar, a chamada '4ª gama'", política que contraria a denúncia feita nas redes sociais.