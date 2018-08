O ramo de uma árvore de grande dimensões caiu esta manhã, pelas 8h13, no Jardim Nun’Álvares, mais conhecido por Jardim de Santos, em Lisboa. Ninguém foi atingido, apesar de no local, situado junto à estação ferroviária de Santos, passarem habitualmente centenas de pessoas.





Ramo de árvore gigante cai em jardim de Lisboa

O caso aconteceu cerca de duas horas antes de uma outra árvore ter tombado na freguesia de Benfica, também em Lisboa.