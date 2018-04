Rastreio de sida poderá ser feito em casa

Processo será anónimo e gratuito.

Entre os meses de abril e maio, a Associação Abraço irá lançar kits gratuitos de rastreio do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e hepatite C.

A aquisição será feita online, de forma gratuita, confidencial e anónima para maiores de 18 anos.

Segundo imprensa nacional, o projeto conta com o apoio informal da Direção-Geral de Saúde (DGS) uma vez que o rastreio não foi estudado nem avaliado de acordo com os requisitos legislativos europeus.

O teste será realizado de forma bastante cómoda: basta encomendar através da Internet, proceder à colheita de sangue em casa, através de uma picada no dedo, e enviar a amostra para o laboratório.

Se o resultado for positivo, a Abraço irá entrar em contacto com o a pessoa, através de SMS ou email, para a encaminhar para os hospitais aderentes ao projeto. Se for negativo, não será contactado.

A mesma fonte adianta que a Abraço já encomendou cerca de 500 kits e está neste momento a fazer experiências com os CTT para perceber quanto tempo demorará a entrega.

A Associação já investiu cerca de 65 mil euros no projeto.

Portugal regista cerca de 1200 novos casos todos anos desde 2015 e, segundo registo oficiais, existem 56 mil infetados com o VIH.