As reclamações enviadas à Entidade Reguladora da Saúde (ERS) aumentaram 17% no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2022, enquanto os elogios aumentaram 45%.









De acordo com um relatório da ERS, no primeiro semestre foram submetidos à apreciação 49 314 processos, sendo que 40 934 diziam respeito a processos classificados exclusivamente como reclamações.

Somam-se 7879 elogios e 323 sugestões. Os restantes 178 diziam respeito a processos classificados com mais do que uma destas opções em simultâneo. Quanto aos estabelecimentos visados nas críticas, elogios e sugestões, 62% dos processos dizem respeito a estabelecimentos do setor público. Aproximadamente 55% dos processos, num total de 27 173, eram relativos a estabelecimentos de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte, com 29% (14 056).