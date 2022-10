Reformados portugueses em Macau pedem intervenção do Presidente no caso das pensões

A Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) informou hoje que pediu a intervenção do Presidente português junto do Governo para seja garantido o alargamento a todos os pensionistas o suplemento extra de meia pensão.

Na carta, datada de segunda-feira, pede-se ao Presidente "que se digne intervir junto do Governo português, no sentido de os aposentados, reformados e pensionistas de Macau, com direito a pensões, subsídios e complementos, serem abrangidos no complemento excecional a atribuir a todos os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA ), ainda que residentes fora do território nacional, uma vez que a inflação, não sendo exclusivo da Europa, atinge todas as latitudes deste mundo".

"Não há memória de, em outros tempos, os portugueses de Macau terem sido tratados de forma tão discriminatória pelas autoridades portuguesas", lamentou a associação, defendendo que "é da mais elementar justiça que todos os portugueses, sem qualquer exceção, sejam tratados da mesma maneira perante a lei".