Registadas mais 1667 mortes nos meses de pandemia em Portugal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É o efeito da pandemia de Covid-19 na mortalidade nos meses de março e abril. Morreram mais 1667 pessoas, a maior parte com 75 ou mais anos. Só nesta faixa etária foram registados 14 264 óbitos entre os dias 1 de março e 26 de abril, mais 1597 do que no mesmo período do ano passado, segundo revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).A morte de pessoas maiores de 75 anos de idade representa 73 por cento dos ...