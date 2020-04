Registadas menos 13 vítimas mortais por coronavírus nas últimas 24 horas

É o dado mais significativo do balanço diário da Covid-19 feito pela Direção-Geral da Saúde: o número de vítimas mortais diárias caiu esta segunda-feira para quase metade relativamente ao relatório apresentado no domingo (29 mortos registados nas 24 horas anteriores, contra 16 esta segunda-feira). O mesmo se passa em relação ao aumento de números de pessoas infetadas (domingo cresceu 754, esta segunda-feira 452).Ainda é cedo para se tirarem ilações sobre o comportamento da curva da doença em Portugal, mas olhando para os últimos dias tudo aponta que o País esteja no planalto, ou seja, com uma variação relativamente pequena no número de casos, tanto fatais como de infetados. Uma tendência a confirmar nos próximos dias e que será determinante para uma previsão mais segura do final da crise pandémica.Segundo os especialistas, a fase planalto durará alguns dias, findos os quais entraremos num decréscimo consolidado dos casos. Situação diferente da vivida noutros países, como Espanha e Itália, em que a curva atingiu o pico e agora, aparentemente, entrou na fase descendente. Portugal até ao momento não teve propriamente um pico, mas uma linha flutuante com pequenos altos e baixos.Dos elementos revelados esta segunda-feira destaque, ainda, para o número de recuperados, que conheceu um salto assinalável: 140. Quanto ao número de óbitos, a maioria concentra-se acima dos 80 anos. Dos 311 mortos provocados pelo vírus, 199 situam-se naquela faixa etária.Desde 1 de março, foram realizados cerca de 110 mil testes. A capacidade diária é de 11 mil testes, 54% têm sido feitos nos laboratórios públicos e 46% nos privados, informou o secretário de Estado da Saúde, António Sales.Durante esta semana chegam 500 ventiladores e, depois da Páscoa, está prevista a chegada de outros 500. Das doações feitas por vários organismos, estão a ser entregues 144 ventiladores a hospitais de todo o País.