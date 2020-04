331 mortes por coronavírus em Portugal. Número de recuperados quase duplicou em 24 horas

O número de mortos por coronavírus subiu para 311 nas últimas 24 horas. Ontem, domingo, registavam-se um total de 295 óbitos, o que perfaz um aumento de 16 casos.Quanto ao número de infetados por Covid-19, o boletim epidemiológico da DGS dá conta de 11730 casos, mais 452 do que ontem, domingo.Já o número de recuperados quase que duplicou, tendo passado para 140, face aos 75 de ontem.Durante a conferência de imprensa da DGS, foi dada a palavra a Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que reforçou que não há "nenhuma solução milagrosa para fortalecer o sistema imunitário". "O sistema imunitário agradece que fique em casa e comam saudavelmente", disse, reforçando a ingestão de alimentos frescos, frutas e hortícolas na dieta diária.Questionada sobre a polémica do uso generalizado de máscaras durante a pandemia, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, disse que até à data Portugal está alinhada com a OMS. Deixou ainda o apelo aos portugueses que precisem de recorrer a assistência médica devido a outras patologias que não o deixem de fazer. "Não se deixem amedrontar pelo Covid", disse.Quanto à capacidade ventilatória em Portugal e o aumento de doentes nos cuidados intensivos nos últimos dias, António Sales, secretário de Estado da Saúde, assumiu alguma preocupação, reiterando ainda assim um esforço para que não haja falhas no SNS.António Sales voltou a salientar que Portugal tem reforçado a capacidade de testagem nas últimas semanas. "Realizámos mais de 110 mil testes em Portugal e é importante dizer que Portugal tem cerca de 10 500 amostras por um milhão de habitantes, algo que está em linha com alguns dos países europeus que mais testam na Europa", atirou por último o secretário de Estado.