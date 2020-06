Reguengos de Monsaraz com 110 infetados com coronavírus

O número de casos positivos de covid-19 em Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu hoje para 110, com mais 22 idosos infetados no lar do foco inicial, o que implica a transferência dos únicos oito negativos, disse fonte do município.

"Temos mais 22 utentes do lar cujos resultados dos testes foram positivos", pelo que "os utentes que estão negativos vão ser transferidos esta tarde para instalações seguras, para o antigo ATL da Santa Casa da Misericórdia", revelou hoje à agência Lusa fonte da câmara municipal.

Segundo a mesma fonte, no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) estão "69 utentes infetados" com covid-19, assim como "22 funcionários", atingindo os 91 casos positivos.