Reino Unido volta a excluir passageiros provenientes de Portugal da lista de isentos de quarentena

Portugal voltou esta sexta-feira a ser excluído da lista de corredores aéreos com o Reino Unido. Os passageiros provenientes de Portugal vão continuar a ser obrigados a fazer quarentena.A lista foi publicada no site do Governo Britânico e inclui agora Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e São Vicente e Granadinas.Em atualização