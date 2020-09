Aprovado primeiro curso de Medicina em faculdade privada em Portugal

Curso de Medicina da Universidade Católica acaba de ser acreditado pela A3ES. Um grande dia para o Ensino Superior e para o sistema científico nacional. #MedicinaUCP — Isabel Capeloa Gil (@CapeloaGil) September 1, 2020

A reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Gil, anunciou no Twitter que o Mestrado Integrado em Medicina na Universidade Católica Portuguesa foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)."Um grande dia para o Ensino Superior e para o sistema científico nacional", pode ler-se na mensagem de Isabel Gil nas redes sociais.O curso tornou-se no primeiro a ser ministrado em Portugal por uma instituição privada.

A decisão foi conhecida na terça-feira e confirmada esta quarta-feira à Lusa pelo gabinete de comunicação da Universidade Católica Portuguesa (UCP).

Para a reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, a decisão agora conhecida "robustece o sistema de Ensino Superior, permitindo que mais jovens se possam formar em Portugal e garantindo a supervisão da qualidade daqueles que praticam medicina no nosso país."