Relação põe fim a penhora de subsídios de férias e Natal a pensionista

Se o montante das pensões auferidas for inferior ao salário mínimo nacional e a essas pensões acrescem subsídios de Natal e de férias, há que considerar o montante global desses rendimentos e dividi-lo por 12; e se o montante apurado com tal divisão for inferior ao montante legal fixado para o salário mínimo, os referidos subsídios também serão impenhoráveis."Foi com base nesta conclusão que o Tribunal da Relação de Évora decidiu a favor de uma pensionista, que se encontrava penhorada na sua reforma e subsídio de férias. O coletivo de juízes sublinhou que uma pensão - incluindo os respetivos subsídios de férias e de Natal - com valor abaixo do salário mínimo nacional não pode ser alvo de penhora.A mulher, executada por uma dívida superior a 15 mil euros "relativa ao fornecimento de calçado, juros vencidos e despesas judiciais", foi alvo de penhora na sua pensão a partir de 16 de julho de 2018, "no montante de 305,93 euros". Nesse mesmo ano, "recebeu uma pensão de reforma no montante de 458 euros", lê-se no acórdão, lavrado recentemente. Avançou com uma oposição à penhora, julgada improcedente.A pensionista recorreu depois para a Relação de Évora, tendo ficado provado que o seu único rendimento "é o que provém da sua pensão de reforma (458,90 euros) e resultando ainda provado que as despesas mensais fixas correspondentes a bens de primeira necessidade e serviços essenciais ascendem a 575,09 euros".Assim "resulta claro que é impenhorável a pensão de reforma" da mulher e destaca-se ainda, no acórdão, que também os respetivos subsídios de férias e de Natal se encontram protegidos, caso sejam inferiores ao salário mínimo nacional em vigor, pois "também eles se incluem na garantia de uma subsistência tida por minimamente condigna.A Deco - Associação de Defesa do Consumidor recebeu 29 350 pedidos de ajuda de famílias em situação de sobre-endividamento, só no ano passado. Cerca de 67% dos consumidores que recorreram a esta associação por dívidas acumuladas têm entre 40 e 65 anos de idade. A Deco realça ainda que "apenas um terço do salário pode ser penhorado. No entanto, é obrigatório assegurar que o trabalhador não recebe, em cada mês, menos do que um salário mínimo líquido".Além de julgar procedente a oposição à penhora, pondo-lhe fim, a Relação de Évora decidiu ainda que a reformada tinha direito à "restituição do montante descontado na pensão". A mulher relatou ao tribunal que a sua reforma, no valor de 458 euros, "é totalmente consumida na satisfação das suas necessidades primárias, valendo-se, em inúmeras ocasiões, da ajuda de familiares e amigos".é o valor do salário mínimo nacional. Em janeiro de 2019, foi aumentado em 20 euros. Nos Açores, o valor aplicado é 630 euros. Na Madeira, fixou-se este ano nos 615 euros."A remuneração base anual é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma delas ao subsídio de Natal e outra ao subsídio de férias, nos termos da lei." O subsídio de Natal deve ser pago em novembro. O de férias deve ser pago por inteiro em junho ou no mês anterior ao do gozo das férias.