Remédio contra piolhos sem prova de eficácia contra a Covid-19

A Autoridade Nacional do Medicamento esclareceu esta quinta-feira, através de comunicado, que "não existem evidências que apoiem a utilização" da Ivermectina na prevenção e tratamento da Covid-19. Apesar dos vários estudos que analisaram o potencial recurso ao remédio no contexto do novo coronavírus, o Infarmed alerta "que há ainda dúvidas quanto à dose adequada e à segurança".



O antiparasitário é usado no tratamento da escabiose (sarna) e da pediculose (piolhos). De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, Portugal registou na quinta-feira 18 mortes associadas à Covid-19 e 627 novos casos de infeção. É número de óbitos mais baixo desde 22 de outubro, dia com 16 vítimas mortais.

