Renas motivam vistoria na Capital do Natal em Algés

A Câmara Municipal de Oeiras requereu esta terça-feira uma nova vistoria das autoridades médico-veterinárias ao recinto da Capital do Natal, em Algés. Em causa estava a indignação dos visitantes perante a exibição de duas renas no evento.A vistoria, realizada esta terça-feira, apurou que o recinto dispunha das condições físicas regulamentadas , mas estava em falta uma licença que entretanto o promotor do evento - uma entidade privada - já solicitou junto do Instituto de Conservação da Natureza e da Câmara Municipal."É somente uma questão técnica. Os animais estavam bem, havia licença para exibição mas, por ser uma espécie exótica e o evento exceder os sete dias, é preciso uma licença para recintos temporários", explicou aoNuno Neto, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Oeiras.Esta não foi, contudo, a única polémica que atingiu a Capital do Natal, que nas redes sociais é acusada de não corresponder ao que a publicidade prometia.Centenas de espanhóis pediram a devolução do dinheiro dos bilhetes porque o evento "não tinha neve, estava enlameado e com diversões fechadas".Jorge Correia, proprietário das renas, afirma aoque os animais tinham "todas as condições necessárias" em Algés.As renas terão vindo para Portugal para um circo: "Vinham magras e com várias infeções mas salvámo-las", diz o dono da quinta onde vivem os animais.As renas são um cervídeo da Escandinávia, da espécie Rangifer Tarandus. Perdem naturalmente as hastes no Inverno, que voltam a crescer na primavera.