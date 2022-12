Resgatados quatro tripulantes de embarcação de recreio ao largo de Setúbal

Quatro pessoas, dos adultos e dois menores, foram resgatados esta manhã após a embarcação em que seguiam se ter virado à entrada da barra de Setúbal, na zona do ilhéu de Cambalhão, indicou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Na sequência de um alerta recebido pelas 10h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que uma embarcação com três tripulantes a bordo tinha virado, foram ativados de imediato para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Setúbal e da Estação Salva-vidas de Sesimbra", indica o comunicado.

A AMN precisou que, após a chegada ao local, três das vítimas, dois adultos e uma criança, tinham sido resgatadas por uma embarcação do Clube Naval Setubalense e transportadas para o cais das Fontainhas onde foram assistidas por uma equipa do INEM devido a sinais de hipotermia. De seguida, os Bombeiros voluntários de Setúbal conduziram-nas para uma unidade hospitalar.

Em relação à quarta vítima, um menor, a AMN precisa que "foi auxiliada e transportada para a zona de Tróia por um praticante de caiaque que se encontrava nas proximidades, encontrando-se bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica, tendo ficado a aguardar por familiares no posto da GNR de Troia".

A embarcação acabou por se afundar e foi emitido um aviso à navegação, com o comando local da PSP a tomar conta da ocorrência.