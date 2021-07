Resposta do Serviço Nacional de Saúde à Covid está "controlada", garante Mariana Vieira Silva

A ministra da Presidência garantiu esta quinta-feira que a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está controlada, ao nível dos internamentos e dos cuidados intensivos, apesar do crescimento do número de casos de Covid-19.

"Do ponto de vista dos internamentos e dos doentes em cuidados intensivos, estando a crescer, os números crescem sempre menos do que o número de casos e a situação encontra-se controlada do ponto de vista da resposta do SNS", afirmou Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa.

Após o Conselho de Ministros, a governante recordou que está agendada para dia 27 uma reunião com especialistas no Infarmed e que, até lá, o Governo não tomará nenhuma outra decisão, aguardando os resultados do encontro.