Revelada nova fotografia do 'bebé sem rosto'. Veja a imagem de Rodrigo

Foi esta sexta-feira revelada uma nova fotografia do 'bebé sem rosto'.



Rodrigo é considerado um bebé milagre. Nasceu a 7 de outubro sem olhos, nariz e parte do crânio.





Os médicos davam-lhe 24 horas de vida, mas na imagem agora revelada no programa da, Rua Segura, vê-se um bebé a desenvolver rodeado do carinho da família.Rodrigo nasceu no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Ficou conhecido como o 'bebé sem rosto', porque a sua cara não tem olhos e nariz.O seu caso tornou-se público porque as malformações não foram detetadas nas ecografias feitas durante a gravidez acabando por revelar uma série de casos semelhantes relacionados com o mesmo médico, Artur de Carvalho.Mas aquilo que conseguimos ou não ver no exterior não conta toda a história da criança porque, mesmo sem nariz, Rodrigo já consegue respirar e mamar sozinho. Falta saber aquilo que será capaz de fazer no futuro.A evolução do bebé e a avaliação desta evolução, terá de ser feita quase dia a dia porque é difícil prever de que forma a falta de uma parte do crânio e o facto de ter partes do cérebro que não estão completamente desenvolvidas podem afetar o desenvolvimento cognitivo da criança.