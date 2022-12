Rua da Prata, em Lisboa, em obras a partir de segunda-feira devido a abatimento de piso

A Rua da Prata, em Lisboa, cortada ao trânsito esta sexta-feira devido a um abatimento do pavimento, vai entrar em obras na segunda-feira, desconhecendo-se, para já, a duração da intervenção, anunciou a autarquia.

Segundo a Câmara de Lisboa, presidida por Carlos Moedas (PSD), o coletor pombalino existente naquela via foi inspecionado, tendo sido verificado o "colapso das paredes" do coletor.

Em comunicado, o município indica ainda que "as intensas chuvas do últimos dias provocaram um esforço adicional na rede, contribuindo para a rutura das paredes do coletor".