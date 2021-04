Ruas de Lisboa e Viseu enchem-se para buzinão de protesto contra corrupção após decisão do processo Marquês

Um "buzinão de protesto" contra o antigo primeiro-ministro José Sócrates e a decisão do juiz Ivo Rosa fez-se ouvir, na tarde deste domingo, em Lisboa e em Viseu.



O protesto foi marcado através das redes sociais e juntou centenas de automobilistas nas duas cidades contra a corrupção e uma justiça que deixa impune os poderosos.





Em Viseu o protesto foi marcado por uma marcha lenta com mais de 100 condutores, num buzinão contra a decisão do juiz Ivo Rosa, no processo Operação Marquês, que não leva a julgamento por corrupção o antigo primeiro ministro José Sócares.