Rui Moreira assegura que Ponte Luís I vai continuar "com a utilização que está"

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse esta quarta-feira que o tabuleiro inferior da ponte Luís I, que liga a cidade a Gaia, continuará "com a utilização que está", ou seja, para a mobilidade suave e transportes públicos.

"Nós vamos manter o tabuleiro da ponte Luís I com a utilização que está. Aliás, o senhor presidente da Câmara de Gaia já ontem [terça-feira] o reafirmou. Eu nunca disse que estava à experiência. Eu disse sempre que era assim", disse esta quarta-feira Rui Moreira aos jornalistas na Alfândega do Porto, à margem da apresentação do concurso público para a construção da linha Rubi do metro do Porto.

O autarca do Porto admitiu que aquando da reabertura do tabuleiro, em 14 de abril, houve "surpresa" por não ter sido anunciado que os automóveis particulares não poderiam atravessar a ponte, mas disse que os próprios autarcas do Porto e Gaia também foram surpreendidos.

"Nós também fomos apanhados de surpresa com a abertura da ponte, como sabem. Nós estávamos convencidos que antes de a ponte ser aberta ela ia ser pintada. Ela, como sabem, está com duas cores, se repararem", disse aos jornalistas, partilhando que os dois autarcas estavam convencidos de que iriam "ter mais alguns meses para pensar o que é que havia de suceder".

Segundo Rui Moreira, foi com "36 horas de antecedência" que disseram que "a ponte ia abrir".

"Eu falei com o senhor presidente da Câmara [de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues], liguei-lhe, perguntei-lhe o que ele pensava, ouvi os meus serviços, ele ouviu os serviços dele, tivemos que decidir imediatamente", afirmou.

"Peço desculpa, mas nós não sabíamos mesmo que a ponte ia abrir. Ninguém nos informou. Esqueceram-se", disse aos jornalistas sobre a obra executada pela Infraestruturas de Portugal (IP).

A 14 de abril, o tabuleiro inferior da ponte Luiz I, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, reabriu ao trânsito cerca de um ano e meio depois de ter fechado para obras de reabilitação, mas apenas à circulação de transportes públicos, velocípedes, táxis e peões, deixando de fora os automóveis, TVDE e transportes turísticos.

O custo da obra, inicialmente estimado em 3,3 milhões de euros, acabou por ficar nos 4,2 milhões, tanto devido à intervenção mais complexa do que o esperado, mas também devido à crise das matérias-primas, ligada à guerra na Ucrânia, segundo disse à Lusa a responsável da IP pela fiscalização da obra, Joana Moita.