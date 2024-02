Sabe em que situações deve ligar para o 112? Veja aqui

Este domingo assinala-se o Dia Europeu do 112, o número de emergência europeu adotado pelos 27 Estados Membros da União Europeia. Este número, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, permitiu aos cidadãos terem um contacto telefónico, curto e fácil de memorizar, sempre disponível para acionamento de meios em caso de emergências. Em Portugal, o primeiro número de socorro foi criado em 1965.Em 2023, o serviço 112 português recebeu mais de seis milhões de chamadas, que foram atendidas em aproximadamente 9 segundos, informa a PSP. Destas, quase 150 mil foram consideradas não ocorrências.A PSP explica que se deve ligar para o 112 quando há pessoas em risco de vida ou necessidade imediata de assistência médica, crimes a decorrer ou que acabaram de acontecer no momento da chamada, incidentes graves (inundações, aluimentos, incêndios florestais, acidentes rodoviários com feridos ou que impliquem risco para a circulação) e ainda a descoberta de crianças e idosos perdidos.