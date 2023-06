Sabe que cuidados ter para evitar o cancro da pele? Veja a lista e saiba como se proteger

A incidência de cancros da pele tem vindo a aumentar em Portugal e com a chegada do Verão devemos intensificar os cuidados e a proteção, uma vez que o tipo de melanoma mais comum aparece sobretudo em zonas do corpo expostas ao sol.



De acordo com a DECO PROTESTE, os cancros mais frequentes são aqueles que se aparecem no topo da epiderme, designados de carcinoma espinocelular, e os que atingem as células mais profundas, carcinoma basocelular.





Já os melanócitos, um tipo de cancro que se desenvolve nas células que produzem melanina, são menos frequentes. No entanto, acabam por ser muito mais agressivos e podem ainda afetar outros órgãos.: Nas horas de calor mais intenso, entre as 11 e 16 horas, deve manter-se, sempre que possível, à sombra.: Há tecidos que bloqueiam os raios ultravioleta, devendo optar por roupas de manda comprida, calças, chapéu de abas largas e uso de óculos de sol.: Aplique o produto na pele antes de sair de casa e opte por um fator de proteção de 30. O protetor solar deve ser usado mesmo em dias nublados, especialmente em zonas do corpo que estejam à mostra, como o rosto, as mãos, o pescoço e as orelhas. Deve renovar a camada de protetor solar na pele de duas em duas horas, sobretudo se praticar atividades aquáticas.: Não se esqueça que estas superfícies refletem os raios solares pelo que deve ter especial cuidado com a pele.: Fique atento ao aparecimento de sinais ou sardas, bem como a manchas ou feridas que não cicatrizem.