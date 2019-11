Saiba o que deve e não deve fazer depois do sexo para manter limpas as suas partes íntimas

Depois de uma relação sexual, há casais que preferem dormir, outros optam por permanecer abraçados em silêncio, a rir ou falar. No entanto, a ginecologista Leslie Page sugere à revista Women’s Health que há comportamentos que devem ser adotados após o ato sexual para a manter a saúde física da mulher.

Durante o sexo, as bactérias podem ser empurradas para a bexiga, o que pode resultar em infeções após as relações sexuais. A afirmação é de Robert Wool, ginecologista e obstetra, que afirma também que depois do sexo se "pode ficar algum tempo a fazer conchinha, mas tenha a certeza de que vai esvaziar a bexiga até uma hora após o sexo."

Depois de urinar, deve limpar-se de frente para trás para evitar que se espalhe matéria fecal do ânus para a vagina que fica "particularmente mais sensível e propensa a infeções".

Segundo Page, deve evitar-se dormir com roupa interior vestida, à exceção se for de algodão que é um tecido que permite que a vagina ‘respire’ e evite infeções: "Após o sexo, a pele tende a ser mais quente e húmida, graças à transpiração, às secreções vaginais e ao sémen, correndo assim o risco de sofrer uma infeção fúngica".

A especialista aconselha que não se deve ensaboar a vagina depois do sexo, apesar de algumas mulheres sentirem essa necessidade. Page justifica dizendo que pode existir uma reação alérgica caso a vagina reaja mal aos produtos e que a vagina é um órgão que se limpa sozinho: "O órgão deve ser tratado muito gentilmente - pense desta forma: se não colocaria na boca, não deveria colocar na sua vagina".

Leslie Page conclui ao dizer que se se quer limpar depois da relação sexual, deve utilizar apenas água durante o banho.